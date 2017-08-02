Aykut Kocaman 1544 gün sonra Kadıköy'de

Fenerbahçe, Kocaman yönetiminde Avrupa'da 12. kez taraftarının önünde boy gösterecek. Fenerbahçe, Kocaman'ın ilk döneminde Ülker Stadı'nda oynadığı 75 maçta 53 galibiyet elde etti.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda yarın Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la rövanş maçında karşılaşacak sarı-lacivertlilerde teknik direktör Aykut Kocaman, ayrı bir heyecan yaşıyor.

Fenerbahçe'ye 4 yıl sonra dönen Aykut Kocaman, Sturm Graz maçıyla sarı-lacivertli taraftarlarla buluşacak. Kocaman, 1544 gün sonra Fenerbahçe'nin başında Ülker Stadı'nın çimlerinde Avusturya temsilcisi karşısında olacak. Aykut Kocaman, sarı-lacivertli takımın başında Fenerbahçe taraftarının önüne son olarak, 2012-2013 sezonunun 33. haftasında Galatasaray ile oynanan ve 2-1 kazanılan maçta çıkmıştı.

FENERBAHÇE'YLE 24. AVRUPA MAÇI

Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin başında Avrupa kupalarındaki 24. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Kocaman yönetiminde 23 Avrupa kupası maçında 10 galibiyet, 8 beraberlik alırken, sahadan 5 kez yenilgiyle ayrıldı. Fenerbahçe, teknik direktör Aykut Kocaman idaresinde Avrupa'da 12. kez taraftarının önünde boy gösterecek.

Sarı-lacivertliler, tecrübeli teknik adam yönetiminde Avrupa kupalarındaki geride kalan 11 iç saha karşılaşmasında 5 galibiyet, 4 beraberlik alırken, 2 kez mağlup oldu.

İÇ SAHADA BAŞARILI

Kocaman yönetiminde iç sahada başarılı performans Fenerbahçe, Aykut Kocaman'ın sarı-lacivertli ekibi çalıştırdığı ilk dönemi kapsayan 2010-2013 yıllarında iç sahadaki başarılı grafiğiyle ön plana çıktı.

Kocaman döneminde Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda oynadığı 75 maçta 53 galibiyet elde etti. Söz konusu müsabakalarda 15 beraberlik alan sarı-lacivertliler, rakiplerine 7 kez mağlup oldu.

Deneyimli teknik adam döneminde özellikle iç sahada Süper Lig performansıyla ön plana çıkan sarı-lacivertliler, bu kulvarda 3 sezonda 54 maçta 42 galibiyet, 9 beraberlik alırken sadece 3 kez kaybetti.