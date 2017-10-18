Aykut Kocaman: Beşiktaş harika bir iş yaptı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş'ın Monaco zaferi ile ilgili yorum yaptı.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü grup maçında Monaco'yu da devirmesi Avrupa'nın gündemine otururken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman da bu başarıya kayıtsız kalamadı.

"DEVAMINI GETİRMELERİNİ BEKLİYORUM"

Sarı-Lacivertli ekibin hocası Beşiktaş'ın Monaco galibiyeti ve ulaştığı başarıyı övgü dolu sözlerle yorumladı.

"Onları tebrik ediyorum. Şampiyonlar Ligi'nde devamını getirmelerini bekliyorum. Türk futbolu için çok önemli bir başarı. Beşiktaş'ı geldiği nokta ve dün geceki galibiyeti nedeniyle kutluyorum."