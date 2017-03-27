Aykut Kocaman F.Bahçe'ye Belhanda'yı istiyor

Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon transfer planlamalarında ilginç gelişmeler yaşanıyor.

AYKUT KOCAMAN İSTİYOR

Daha önce 2012/13 sezonunun devre arasında o zamanki teknik direktör Aykut Kocaman'ın transfer edilmesini istediği ancak bütün uğraşlara rağmen transferi gerçekleşmeyen Younes Belhanda yeniden gündeme geldi.

Belhanda'yı önümüzdeki sezon Fernerbahçe'yi çalıştırması beklenen Aykut Kocaman'ın istediği de gelen haberlerler arasında. Bu sezon Fransa 1. Ligi'nde Nice takımında iyi bir sezon geçiren Fas asıllı futbolcunun bonservisi ise Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'de bulunuyor. Belhanda, Dinamo Kiev'e uyum sağlayamamıştı.

KİRALIK FORMÜLÜ DE MASADA

Dinamo Kiev'in Belhanda'yı önümüzdeki sezon da kiralaması yüksek bir olasılık. 27 yaşındaki futbolcu ise daha önceki girişimlerde de Fenerbahçe'de oynamayı çok istemiş ancak kulübü Montpelliler ve Dinamo Kiev kabul etmemişti. Belhanda'nın transfer edilmesi durumunda Fenerbahçe'nin 10 numaralı mevkideki problemi büyük ölçüde çözülmüş olacak.