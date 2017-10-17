Aykut Kocaman Feghouli'ye önlem alacak

Galatasaray'ın 8 puan gerisinde olan Fenerbahçe'de pazar günü oynanacak derbi büyük önem taşıyor. Kaybetmesi halinde zirvedeki sarı-kırmızılı ekibin 11 puan gerisine düşecek olan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Aykut Kocaman, derbi için yoğun şekilde çalışıyor.

KOCAMAN'I DÜŞÜNDÜREN İSİM FEGHOULİ

Derbi taktiği üzerinde çalışan tecrübeli teknik adamın en çok çekindiği isim Cezayirli Feghouli. Rahatlıkla adam eksilten, uzaktan sürpriz şutlar çıkaran yıldız oyuncu için özel önlem alınacak.

Feghouli'nin iki kanatta da oynamasından dolayı, iki beke de ayrı ayrı Cezayirli oyuncuya yakın oynamasını söyleyen Kocaman, aynı zamanda orta saha oyuncularından da beklere yardım etmesini istedi.

Beklerede Hasan Ali ve Isla'yı oynatacak olan Aykut Kocaman, son haftanın formda ismi Ozan Tufan'dan da vazgeçmeyecek.

Feghouli'nin pas bağlantılarını kesmeyi amaçlayan Kocaman, böylece 9 golle sarı-kırmızılı ekibin gol yükünü çeken Gomis'in de verimliliğini düşürmeyi hedefliyor.