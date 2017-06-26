Aykut Kocaman Mehmet Topal'ı 11'de düşünmüyor

Yeni sezonla birlikte Teknik Direktör Aykut Kocaman orta sahada Mehmet Topal ile Josef de Souza arasında kritik bir tercih yapacak.

Benzer yapıda iki oyuncu arasında Souza’nın daha şanslı olduğu ifade edildi. Brezilyalı futbolcunun daha agresif ve fizik güç olarak daha agresif olmasının yanı sıra hücuma verdiği katkının da daha fazla olduğu tespiti yapıldı.

TOPAL'IN YERİNE JOSEF

Bu nedenle hücuma yaptığı katkı tartışılan Mehmet Topal yerine Souza’nın ilk 11’de tercih edileceği belirtildi.

5. SEZONU

Fenerbahçe’ye, Aykut Kocaman’ın ilk döneminde gelen ve 5. sezonunu geride bırakan Mehmet Topal 2016-17’de 45 resmi maçta forma giydi.

Deneyimli oyuncu 4 gol atarken, 4 kez de asist yaptı.