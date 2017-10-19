Aykut Kocaman ve Tudor'un derbi planları

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında karşı karşıya gelecek.

Gözler dev derbiye çevrilirken iki takımın teknik direktörleri son taktikleri vermeye başladı.

GOMİS UYARISI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, oyuncularına Gomis uyarısında bulundu.

PAS YAPTIRMAYIN

Galatasaray'ın golcü futbolcusuna özel önlem aldıran Kocaman, Sarı kırmızılı ekibin pas yapmasına izin verilmemesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

SON TAKTİKLER

Galatasaray Teknik Direktörü Tudor da oyuncularına son taktiklerini veriyor.

TARAFTAR ARKAMIZDA

Hırvat teknik adam, taraftar desteğine dikkat çekerek Fenerbahçeli futbolcuların baskı altına alınmasını istedi.

HER ALANDA PRES

Her alanda pres yapılmasını isteyen Tudor, karşılaşmanın şampiyonluk için çok önemli bir sınav olduğuna dikkat çekti.