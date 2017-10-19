Aykut Kocaman ve Tudor'un derbi planları

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında karşı karşıya gelecek.
Gözler dev derbiye çevrilirken iki takımın teknik direktörleri son taktikleri vermeye başladı.
GOMİS UYARISI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, oyuncularına Gomis uyarısında bulundu.
PAS YAPTIRMAYIN
Galatasaray'ın golcü futbolcusuna özel önlem aldıran Kocaman, Sarı kırmızılı ekibin pas yapmasına izin verilmemesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.
SON TAKTİKLER
Galatasaray Teknik Direktörü Tudor da oyuncularına son taktiklerini veriyor.
TARAFTAR ARKAMIZDA
Hırvat teknik adam, taraftar desteğine dikkat çekerek Fenerbahçeli futbolcuların baskı altına alınmasını istedi.
HER ALANDA PRES
Her alanda pres yapılmasını isteyen Tudor, karşılaşmanın şampiyonluk için çok önemli bir sınav olduğuna dikkat çekti.