Aykut Kocaman'dan sevinmedi diyenlere: Kepazelik

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 3-2 yendikleri maçta beklemedikleri bir skor aldıklarını söyledi.

Advocaat'ın yerine gelecek sezon sarı-lacivertli takımın başına geçmesi beklenen Kocaman, attıkları gole sevinmemesini eleştirenlere kızdı.

ÇALIŞTIĞIM KULÜBE AYIP OLUR

Aykut Kocaman, adının gelecek sezon için Fenerbahçe'yle anılmasıyla ilgili sorulara da yanıt vererek, "Sözleşmem devam ediyor. Çalışan bir antrenörüm, söyleyeceğim her şey çalıştığım kulübe ayıp olur. Sezon sonu yönetimle bir değerlendirme yapmak istiyorum. Benim her zaman söyleyeceğim yer burasıdır. Sözleşmem sürüyor. Bu Konyaspor'la aramızdaki bir mesele. Sezon sonu konuşup durumumuzu değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

(Fotoğraf: Murat Akbaş / Fanatik)

KEPAZELİK

Yedikleri gole sinirlendikten hemen sonra ikinci golü attıklarını vurgulayan Kocaman, şunları kaydetti: "Bu nereden çıktı bilmiyorum ama ilk gole sinirlenmiştim arkasından golü attık. Kafam hala oradaydı. Yanlış anlaşılmaması için doğru cümleyi kurmak istiyorum ama ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Kepazelik gibi. Bu işin tarafı gol atmaktır. Attıktan sonra da yememek için bu iş yapılır. Gol attıktan sonra üzülmek gibi bir şey olur mu? Hayatım boyunca ihanet eden durumum olmadı. Kepazelik yani. Sosyal medyanın iyi olduğu kadar böyle saçma sapan tarafları da var."