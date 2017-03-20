Aziz Yıldırım Cumhurbaşkanı'yla birlikte

Spor Toto Süper Lig'de yer alan ekiplerin oluşturduğu Kulüpler Birliği Vakfı tarafından ikinci kez düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Futbol Zirvesi, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde başladı.
AZİZ YILDIRIM'LA ERDOĞAN YAN YANA
Uzun süredir Kulüpler Birliği organizasyonlarına katılmayan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, İstanbul'da düzenlenen Futbol Zirvesi programına katıldı.
Organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından sonra sahneye çıkan başkanlar arasında Aziz Yıldırım da yer aldı.
Sahneye çıkanlarla muhabbet eden Erdoğan'ın Aziz Başkan'la samimi görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.