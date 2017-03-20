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Aziz Yıldırım Cumhurbaşkanı'yla birlikte

Kulüpler Birliği Vakfı tarafından ikinci kez düzenlenen Futbol Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aziz Yıldırım yan yana geldi.

Aziz Yıldırım Cumhurbaşkanı'yla birlikte
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Spor Toto Süper Lig'de yer alan ekiplerin oluşturduğu Kulüpler Birliği Vakfı tarafından ikinci kez düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Futbol Zirvesi, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde başladı.

AZİZ YILDIRIM'LA ERDOĞAN YAN YANA

Uzun süredir Kulüpler Birliği organizasyonlarına katılmayan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, İstanbul'da düzenlenen Futbol Zirvesi programına katıldı.

Organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından sonra sahneye çıkan başkanlar arasında Aziz Yıldırım da yer aldı.

Sahneye çıkanlarla muhabbet eden Erdoğan'ın Aziz Başkan'la samimi görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

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