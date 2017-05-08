Aziz Yıldırım hakkında soruşturma başlatıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör'e tokat atan Aziz Yıldırım hakkında savcılık soruşturma başlattı, TBF de disipline sevk etti.

Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta, futbolcular son saniyede Marcelo'nun kendi kalesine attığı golle yıkıldı.

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Advocaat: Başakşehir için çelme taktık

Advocaat, Başakşehir için Beşiktaş'a çelme taktıklarını söylerken, Şenol Güneş ise "Tek başarıları bu zaten" diyerek gönderme yaptı.