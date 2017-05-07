Aziz Yıldırım Işık Eyigüngör'e tokat attı

Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı arasında oynanan play-off final ilk maçı sırasında yöneticileri arasında arbede yaşandı.

Beşiktaş taraftar grubu olan "Asya Kartalları"nı salona aldıkları için sinirlenen Aziz Yıldırım, Yakın Doğu Üniversitesi yöneticilerinin üzerine yürüdü. Yükselen tansiyon sonrası Aziz Yıldırım rakip başkana fiziksel müdahalede bulundu.

AZİZ YILDIRIM RAKİP BAŞKANA TOKAT ATTI

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, eski bir Fenerbahçe yöneticisi olan Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör'e tokat attı.

Aziz Yıldırım'ın Işık Eyigüngör'e fiziksel müdahalede bulunduğu anlar ekranlara bu şekilde yansıdı.

YAPTIKLARI AHLAKSIZLIK

Olay sonrası basın mensuplarıyla konuşan Aziz Yıldırım, "Yaptıkları ahlaksızlıkları görüyorsunuz. Maç öncesinde oyuncularımızı ayartmaya çalışıyorlar, transfer teklifi yapıyorlar. Seyirci için bilet istiyoruz, bilet vermiyorlar. Üstüne üstlük salonu da Beşiktaş taraftarlarıyla dolduruyorlar. Fenerbahçe - Yakın Doğu Üniversitesi maçında Beşiktaş taraftarlarının ne işi var? Bu olay burada kapanmayacak." diyerek gerginliğin sebebini açıkladı.