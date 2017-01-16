Aziz Yıldırım'dan Fatih Terim'e gönderme

Dün akşam Fenerbahçe ile Adanaspor arasında oynanan ve 2-2 sona eren maç sonrası basın mensuplarının karşısına geçen Aziz Yıldırım, TFF'ye sert eleştirilerde bulundu.

Yıldırım'ın hedefindeki isimlerden biri de Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'di.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, hem Adanaspor'u çalıştıran hem de A Milli Takım'da yardımcı antrenörlük yapan Levent Şahin'in iki işi birden yapmaması gerektiğini söyledi.

İşte Aziz Yıldırım'ın sözleri:

5 SENE YABANCIYI YASAKLAYALIM

''Almanya, Belçika plan uyguladılar ve seferler olarak oyuncu yetiştirdiler. TFF bir gün çağırıp da, plan hazırladık, alt yapıyı böyle yapacaksınız diyen yok. Herkes para yeme peşinde. Devlete buradan çağrı yapıyorum, bu spora el atın. Yazık yani yazık! Bu kadar para harcanıyor ama sonuç olarak hiçbir şey yok. Başkanında da, hocasında da futbolcusunda da hakeminde de hiçbir şey yok. Gelin 5 sene yabancıyı yasaklayalım. Altyapıları düzenleyelim.''





FATİH TERİM'E GÖNDERME

''Milli Takımın yardımcı hocası Adanaspor’un başına geçiyor. Milli takımda da devam edecek. Başka hoca yok mu ya? Altyapıdan çıkan tek oyuncu yok. Paraları yiyorlar bunlar. Penaltıyı görmüyorsan hakemliği bırak ya! Nasıl görmüyorsun. Ben 2 puan kaybettiğimiz için bu açıklamayı yapmıyorum. Tüm kulüplere çağrı yapıyorum. Eğer hakemlerden şikayetçiyseniz, bu federasyonu biz seçtik, yeniden seçelim.''