Aziz Yıldırım'ın yerine Mahmut Uslu başkan olacak

15 Şubat 1998 yılında yapılan Fenerbahçe Genel Kurulu, sadece kulüp için değil Türk spor tarihi açısından da dönüm noktası oldu. Aziz Yıldırım, Vefa Küçük’ü 1 oy farkla geçerek başkanlık koltuğuna oturdu.

Yıldırım bu görevde tam 19 seneyi geride bıraktı. Sayısız başarılar yaşadı, son maçta kaçan şampiyonluklarla yıkıldı. Kulübü dünya seviyesine çıkarmak için çok çalıştı. 3 Temmuz sürecinde hapse girdi, ardından yargı mücadelesi yaptı. Rakiplerle yarıştı. Son dönemde peş peşe gelen kötü sonuçların ardından üzerindeki baskı iyice arttı.

OLAĞANÜSTÜ SEÇİME DE GİDİLEBİLİR

Aziz Yıldırım’ın ciddi bir şekilde istifayı düşündüğü öne sürüldü. Yıldırım, bu planını salı günkü yönetim kurulu toplantısında arkadaşlarıyla paylaşacak ve ardından yeni bir yol haritası çizilecek.

Aziz Yıldırım, istifa etmesi halinde, sonrasında yaşanacak süreç için kafasında iki yol belirledi. Bunlardan ilki, kendisiyle birlikte yönetim kurulunun da görevi bırakması ve olağanüstü seçime gidilmesi.

YERİNE MAHMUT USLU GELECEK

Bir başkan istifa ettiğinde genelde yaşanan süreç bu. Fakat bir alternatif daha var... Yıldırım’ın yerine Uslu!

Yıldırım görevi bırakıp, arkadaşlarından 2018’in mayısında yapılacak genel kurula kadar devam etmelerini isteyebilir. Bu durumda bir başkanvekili belirler. Bu görev için bir numaralı aday da Mahmut Uslu.

Ancak Aziz Yıldırım’ın bu yolu tercih etmesi halinde camiadan büyük bir tepki ve protesto gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.