Babel: Büyük bir adım attık

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'yu deviren Beşiktaş'ta Hollandalı yıldız Ryan Babel açıklamalarda bulundu.

BÜYÜK BİR ADIM ATTIK

Monaco galibiyetliyle büyük bir adım attıklarını söyleyen Babel "Bu maçı kazanırsak büyük bir adım atacağımızı biliyorduk. Maçı kazandık ve büyük bir adım attık. İlk 3 maçı hangi tavırla oynadıysak son 3 maçı da aynı kararlılıkla oynayacağız" dedi.

Cenk Tosun ile arasındaki uyumu soran muhabire Hollandalı yıldız; "Hücumda, önde iletişim çok önemli. Quaresma'nın Talisca'nın çok önemli bir etkisi var bunda. Birlikteliği sağlamak çok önemli ve biz de bunu sağladık, mutluyuz"