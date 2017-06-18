Balıkesirspor Furkan'la sözleşme yeniledi

Geçen sezon 3'üncü Ligi ekibi Bayrampaşa'ya kiralanan 23 yaşındaki ön libero, İstanbul ekibiyle play-off yarı final deneyimi yaşadı.

BAL-KES FORMASI GİYECEK

Bayrampaşa'da 35 müsabakada görev alan Furkan, 7 kez rakip fileleri sarstı. Başkan Feyyaz Çiftçi, daha önce Düzcespor, Derincespor, Denizli Futbol Akademisi ve Keçiören'e kiralık yolladıkları Furkan'ı yeni sezonda kadroda tutacaklarını belirterek, "Furkan, 2017-18'de takımımızda yer alacak, Balıkesirspor formasıyla 1. Lig'de mücadele edecek. Kendisine şimdiden başarılı bir sezon diliyorum" diye konuştu.

Genç futbolcu da formayı kaparak takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olmak istediğini söyledi.