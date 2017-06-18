Ensonhaber.com'a dön

Balıkesirspor Furkan'la sözleşme yeniledi

Türkiye 1'inci Ligi ekiplerinden Balıkesirspor, iç transferde Furkan Çil ile sözleşme yeniledi.

Yorum Yap

Balıkesirspor Furkan'la sözleşme yeniledi

Geçen sezon 3'üncü Ligi ekibi Bayrampaşa'ya kiralanan 23 yaşındaki ön libero, İstanbul ekibiyle play-off yarı final deneyimi yaşadı.

BAL-KES FORMASI GİYECEK

Bayrampaşa'da 35 müsabakada görev alan Furkan, 7 kez rakip fileleri sarstı. Başkan Feyyaz Çiftçi, daha önce Düzcespor, Derincespor, Denizli Futbol Akademisi ve Keçiören'e kiralık yolladıkları Furkan'ı yeni sezonda kadroda tutacaklarını belirterek, "Furkan, 2017-18'de takımımızda yer alacak, Balıkesirspor formasıyla 1. Lig'de mücadele edecek. Kendisine şimdiden başarılı bir sezon diliyorum" diye konuştu.

Genç futbolcu da formayı kaparak takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olmak istediğini söyledi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM