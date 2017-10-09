Barçe ve PSG Coutinho için karşı karşıya

Neymar transferiyle karşı karşıya gelen Barcelona ve PSG, küçük bir sürtüşme de Di Maria'nın gerçekleşmeyen transferinde yaşamıştı. Üçüncü perde Philippe Coutinho için gerçekleşecek.

İspanyol Sport Gazetesi'nin haberine göre; Barcelona'nın kış transfer döneminde önceliği olarak gösterilen Brezilyalı futbolcu için PSG de harekete geçti. PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin direktifiyle sportif direktör Antero Henrique ve yardımcısı Maxwell, Coutinho'nun temsilcileriyle temas kurdu.

İKİ KULÜP DE COUTİNHO'NUN PEŞİNDE

PSG, yaz döneminde de Neymar'ın arzusuyla Coutinho'yu almak istemiş ve Barcelona'nın bonservis teklifinin aynısını ve maaş önerisinin üstünü teklif etmişlerdi. İspanyol Sport Gazetesi, Neymar'ın daha Barcelona'da forma giyerken çıktığı ABD yaz kampı sırasında Coutinho'ya attığı whatsapp mesajlarıyla Brezilya Milli Takımı'ndaki takım arkadaşını PSG'ye transferi için ikna etmeye çalışmışlardı.

Ancak Coutinho PSG'nin ilgisini karşılıksız bırakmış ve Barcelona'ya transfer olmak için Liverpool'dan izin istemişti. Hatta Eylül ayında Boston'da Liverpool'un sahibi Fenway Grup direktörleri John W.Henry ve Tom Werner ile Coutinho'nun kardeşleri ve menajerleri bir toplantı yapmış ve Coutinho cephesi burada da futbolcunun Barcelona'da oynama arzusunu dile getirmişlerdi.

Sport'taki analizde PSG'nin Neymar ve Mbappe transferleri nedeniyle Ocak ayında Di Maria ve Lucas Moura'yı göndermeden Coutinho'yu alamayacağı belirtildi. PSG'nin Ocak döneminde Coutinho stratejisinin "Barcelona'ya imza atma. Yaz için bizi bekle" olacağı belirtildi. Barcelona ise işi PSG'nin daha rahat olacağı yaz dönemine bırakmadan bitirmek istiyor.