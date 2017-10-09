Barcelona Griezmann'da ısrarcı

222 milyon euro karşılığında PSG'ye transfer olan Neymar'ın boşluğunu doldurmak için Barcelona'nın transfer hedefleri arasında yer alan Antoine Griezmann, bu sezon Atletico Madrid formasını giymeye devam etse de Katalan ekibinin radarından çıkmış değil.

Sezon başında Dortmund'dan Ousmane Dembele'yi kadrosuna katan Katalan ekibi, bununla birlikte Griezmann'ı da önümüzdeki yaz transfer döneminde renklerine bağlamak istiyor. El Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde'nin ısrarla kadrosunda görmek istediği Fransız golcü için kulübün sportif yetkilileri Pep Segura ve Robert Fernandez transfer çalışmalarını sürdürüyor.

SEZON SONU SERBEST KALMA MADDEDİ DÜŞECEK

Griezmann'ın oyun tarzının Barcelona'ya tam anlamıyla uyacağını düşünen yetkililer, Fransız oyuncunun kadroya katılması sonucu takımın Dembele, Griezmann, Messi ve Suarez'den oluşan hücum hattıyla 4-2-3-1 dizilişini en verimli haliyle sahaya yansıtacağı kanaatinde. Transferi cazip hâle getiren bir diğer faktör ise, Griezmann'ın sezon sonunda yarı yarıya azalacak serbest kalma bedeli.

Fransız futbolcunun sözleşmesinde yer alan 200 milyon euroluk serbest kalma bedelinin bu sezonun ardından 100 milyon euroya ineceğini belirten gazete, transfer piyasasının geldiği noktada böyle bir meblağın Griezmann için oldukça makul olduğunu ve Barcelona'nın bu fırsatı kaçırmak istemeyeceğini ifade etti.

Atletico Madrid ile bu sezon çıktığı 7 resmi maçta 3 gol ve 1 asiste imza atan Antoine Griezmann, sezon başında Manchester United'ın da transfer gündemine gelmiş, ancak Fransız yıldız kulübüne gelen transfer yasağı sebebiyle takımdan ayrılmama kararı almıştı.