Anadolu Efes Barcelona'ya mağlup oldu

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında deplasmanda İspanyol ekibi Barcelona Lassa'ya 89-78 mağlup oldu.

ANADOL EFES SON PERİYODA 10 SAYI ÖNDE GİRDİ

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da başa baş mücadele etti. Anadolu Efes ilk çeyreği 16-15 geride kapatsa da soyunma odasına 34-33 önde gitti. Üçüncü çeyrekte oyunun kontrolünü elinde tutamayan İstanbul ekibi, final periyoduna 63-53 geride girdi.

BRANDON PAUL'DAN 25 SAYI

Son 10 dakikada Honeycutt ve Paul ile sayılar bulan Anadolu Efes, Koponen'in basketlerine engel olamayınca müsabakadan 89-78 mağlup ayrıldı. Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde 10. mağlubiyetini yaşarken, Barcelona Lassa 8. galibiyetini aldı. Maçın en skorer ismi 25 sayıyla Anadolu Efes'ten Brandon Paul olurken, Barcelona Lassa adına Petteri Koponen 20 sayı üretti.