Barcelona'da çare Thiago Alcantara

Barcelona'nın, Liverpool'un Philippe Coutinho'yu bırakmak istememesi sebebiyle, Bayern Münih'ten eski oyuncusu Thiago Alcantara'yı listeye aldı.

THİAGO DA SICAK BAKIYOR

Barcelona altyapısından yetiştikten sonra 2013 yazında Bayern Münih'e transfer olan İspanyol oyuncu, Barcelona yetkilileri tarafından Coutinho'nun alternatifi olarak görülürken, Thiago'nun da Barcelona'da yeniden oynama fikrine bir hayli sıcak baktığı kaydedildi.

BARÇA 60 MİLYON ÖDEMEYE HAZIR

Andres Iniesta sonrası döneme yavaş yavaş hazırlık yapmak isteyen Barcelona'nın oyuncuyu transfer etmek çok yüksek bir bonservis bedeli ödemeyi göze aldığı belirtilirken; geçtiğimiz Nisan ayında Bayern ile 5 yıllık sözleşme uzatan Thiago'yu ise takımı bırakmak istemiyor.

Bayern Münih'e Alcantara'yı 25 milyon euroya satan Barcelona'nın İspanyol yıldız için 60 milyon euro ödemeye hazır olduğu ifade edildi.