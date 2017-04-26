Barcelona'dan 7 gollü galibiyet

Muhteşem bir mücadeleye sahne olan El Clasico'da ezeli rakibi Real Madrid'i 3-2 yenerek şampiyonluk için umutlarını artıran ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan Barcelona, kümede kalması mucizelere bağlı olan Osasuna'yı 34. haftada konuk etti.

ARDA TURAN İLK 11'DE BAŞLADI

Milli futbolcu Arda Turan'ın 11'de başladığı mücadelenin 12. dakikasında sahneye çıkan Messi, skoru 1-0 yaparken, Barcelona kariyerindeki 501. golünü atmış oldu. 30. dakikada Gomes ile farkı 2'ye çıkaran Barça, soyunma odasına 2-0 önde gitti.

48. dakikada Torres'in golüyle fark 1'e inse de, 56. dakikada Gomes durumu 3-1 yaptı. Barcelona kariyerindeki 502. golünü 61. dakikada kaydeden Messi, skoru 4-1 yaparken; 63'te yerini Alena'ya bıraktı.

MASCHERANO'NUN İLK GOLÜ

64. dakikada Paco ile 5. golü de bulan Barcelona, 67'de penaltı kazandı. Atışı kullanan Mascherano, 7 yıllık Barcelona kariyerindeki ilk golünü atarken, farkı 5'e taşıdı.

86. dakikada Paco ile kapanışı yapan Katalan devi, sahadan 7-1 galip ayrıldı. Barcelona 34 maç sonunda puanını 78 yaptı ve zirvede yer aldı. 34 maç sonunda 18 puanda kalan Osasuna ise lige büyük ölçüde veda etti.

Öte yandan Barcelona 100 gol barajını aşarak, ligdeki gol sayısını 101 yaptı.