Barcelona'dan Gaziantespspor'a başsağlığı mesajı

Barcelona, Gaziantepsporlu futbolcu Rajtoral'ın evinde intihar ederek hayatına sona vermesinin ardından acı haberle ilgili olarak açıklama yaptı.

İspanyol ekibi Barcelona, başta Türkiye'yi olmak üzere futbol kamuoyunda şoke etkisi yaratan Rajtoral'ın ölüm haberi hakkında başsağlığı dileiğinde bulundu.

BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ

İspanyol Barcelona'nın twitter'daki Türkçe hesabından Rajtoral ile ilgili paylaşılan mesajda "Hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrendiğimiz Gaziantepspor futbolcusu Frantisek Rajtoral'ın sevenlerine başsağlığı diliyoruz." denildi.