Barcelona'yı eleyen Juventus yarı finale çıktı

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Barcelona evinde Juventus'u konuk etti.

İlk maçı Juventus İtalya'da 3-0 kazanarak İspanyol devi karşısında büyük avantaj yakalamıştı. Barcelona, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda PSG'ye ilk maçta 4-0 yenildikten sonra Camp Nou'da 6-1 kazanarak tur atlamış ve bir mucizeyi gerçekleştirmişti. Katalan ekibi yine aynı başarıyı tekrarlamak için sahaya çıktı.

İLK YARIDAN GOL SESİ ÇIKMADI

Ev sahibi olmanın avantajıyla maça taraftarının da desteğiyle iyi başlayan taraf Barcelona oldu. Ancak erken gol atarak rakibini baskı altına almak isteyen İspanyol ekibi, Juventus'un direncini kıramadı.

Barcelona'nın baskısı da Juventus'un kontra atakları da golle sonuçlanmadı ve maçın ilk 45 dakikası 0-0 sona erdi.

BARCELONA BU KEZ YAPAMADI

İkinci yarının başlarında da oyun üstünlüğü Barcelona'dan yana olmasına rağmen Katalan ekibi kilidi açacak golü bir türlü bulamadı. Juventus'un etkili defansı arasında sıkışan Barcelona forvetleri 39 yaşındaki Buffon'u geçemediler.

Maç boyunca kaleye isabetli şut atmakta bile zorlanan Barcelona, Juventus ile 0-0 berabere kaldı.

Dev maç başladığı gibi 0-0 sona ererken, Barcelona, PSG karşısında gerçekleştirdiği mucizeyi Juventus karşısında gerçekleştiremedi ve Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda etti.

Juventus ise Real Madrid, Monaco ve Atletico Madrid ile birlikte yarı finale kalan 4 takımdan biri olmayı başardı.