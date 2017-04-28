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Başak Eraydın çeyrek finalde elendi

İstanbul Cup UIuslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda milli sporcu Başak Eraydın, çeyrek finalde turnuvaya veda etti.

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Başak Eraydın çeyrek finalde elendi

Garanti Koza Arena'da gerçekleştirilen turnuvanın tekler çeyrek finalinde Başak Eraydın, 3 numaralı seribaşı Rumen Irina Camelia Begu ile karşılaştı.

2-1 MAĞLUP OLDU

Maçın ilk setinde rakibi karşısında rahat bir oyun çıkaran Başak Eraydın, seti 6-2 kazandı ve 1-0 öne geçti. Büyük çekişmenin yaşandığı ikinci sette 6-6 eşitlik olunca "tie-break"e gidildi. Rumen tenisçi, "tie-break"i 7-5 kazanarak setlerde durumu 1-1'e getirdi.

İkinci setten sonra sol ayağında ağrı hisseden ve korta fizyoterapist çağıran milli tenisçi, ardından karşılaşmaya devam etti.

Başak Eraydın karşısında son seti 6-1 kazanan ve 2 saat 45 dakika süren maçtan 2-1 galip ayrılan dünya 33 numarası Begu, turnuvada adını yarı finale yazdırdı.

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