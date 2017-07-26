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Club Brugge-Başakşehir maçı ilk 11'leri

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Club Brugge ile karşı karşıya gelecek.

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Başakşehir-Club Brugge - CANLI SKOR

Başakşehir Şampiyonlar Ligi sahnesinde...

Belçika'nın Brugge kentindeki Jan Breydelstadion'da oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Paolo Mazzoleni yönetecek.

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Maçta Mazzoleni'nin yardımcılıklarını Fabiano Preti ve Giacomo Paganessi yaparken, karşılışmanın dördüncü hakemi Luca Pairetto olacak.

Başakşehir için tarihi olan bu mücadeleyi A Spor canlı yayınlanacak.

İŞTE İLK 11'LER

Club Brugge: Horvath, Engels, Palacios, Denswil, Vormer, De Bock, Nakamba, Bonaventure, Perbet, Mechele, Rafaelov

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Emre, Mahmut, Visca, Mossoro, Elia, Adebayor


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