Club Brugge-Başakşehir maçı ilk 11'leri

Başakşehir Şampiyonlar Ligi sahnesinde...
Belçika'nın Brugge kentindeki Jan Breydelstadion'da oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Paolo Mazzoleni yönetecek.
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Maçta Mazzoleni'nin yardımcılıklarını Fabiano Preti ve Giacomo Paganessi yaparken, karşılışmanın dördüncü hakemi Luca Pairetto olacak.
Başakşehir için tarihi olan bu mücadeleyi A Spor canlı yayınlanacak.
İŞTE İLK 11'LER
Club Brugge: Horvath, Engels, Palacios, Denswil, Vormer, De Bock, Nakamba, Bonaventure, Perbet, Mechele, Rafaelov
Başakşehir: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Emre, Mahmut, Visca, Mossoro, Elia, Adebayor