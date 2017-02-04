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Başakşehir - Galatasaray maçının 11'leri

Galatasaray, Türkiye Kupası son 16 turu maçında deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Başakşehir - Galatasaray maçının 11'leri
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Başakşehir - Galatasaray - CANLI SKOR

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Galatasaray ile Medipol Başakşehir kozları paylaşacak.

Kupanın son şampiyonu sarı-kırmızılılar, bu sezon E Grubu'nda alt lig takımları Tuzlaspor, 24 Erzincanspor ve Elazığspor'la mücadele etti.

Gruptan son maçta aldığı galibiyetle Tuzlaspor'un arkasında 2. sırada çıkan Galatasaray, tek maç eleme sistemine göre oynanacak maçta Medipol Başakşehir'i eleyerek adını çeyrek finale yazdırmayı hedefliyor.

Mücadele saat 20.30'da ATV'den naklen yayınlanacak.

İŞTE İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan, Caicara, Bekir, Epureanu, Ferhat, Emre, Attamah, Visca, Doka, İrfan, Mustafa Pektemek

Galatasaray: Cenk, Sabri, Ahmet, Semih, Carole, Selçuk, De Jong, Yasin, Bruma, Sneijder, Podolski

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