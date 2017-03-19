Başakşehir'e Karabük freni

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta mücadelesinde Abdullah Avcı'nın takımı Medipol Başakşehir ile Zoran Barisic'in ekibi Karabükspor kozlarını paylaştı.

İLK YARIDA KARŞILIKLI GOLLER

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir, 16. dakikada Doka'nın golüyle öne geçti. Karabükspor, Seleznyov'un 28'de penaltıdan attığı golle skoru 1-1 yaptı ve devre bu şekilde sonuçlandı.

İKİNCİ DEVREDE 4 GOL

İkinci devrenin hemen başında Karabüksporlu Andriy Bliznichenko takımını 2-1 öne geçirirken, iki dakika sonra Başakşehir'in yıldızı Edin Visca, 50'de skora yeniden denge getirdi.

Maça 11'de başlayan Emmanuel Adebayor, 59'da Başakşehir'i yeniden öne geçirdi. Karabükspor'da 77. dakikada kazanılan serbest vuruşta kaleci Volkan'ın kurtardığı topu tamamlayan Paul Papp skoru 3-3 yaptı.

Maç 3-3'lük beraberlikle sona ererken, Başakşehir zirve yarışında büyük yara aldı.

DEPLASMANDA ZORLANAN KARABÜK 1 PUANI ALDI

Başakşehir bu sonuçla puanını 53'e yükseltirken, ligde deplasmanda oynadığı 12. maçta 2. beraberliğini alan (1 galibiyet, 9 yenilgi) Karabükspor ise puanını 34 yaptı.

Ligde dış sahadaki tek galibiyetini 15 Ekim 2016'da alan Karabükspor, 2017 yılında deplasmandaki ilk gollerini attı.