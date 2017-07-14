Başakşehir'in rakibi Brugge'ü tanıyalım

Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi macerasına Club Brugge karşısında başlayacak.

AVRUPA LİGİ'NDE BEŞİKTAŞ'I ELEMİŞTİ

Club Brugge, Türk seyircisine hiç yabancı bir ekip değil. Belçika temsilcisi 2014-2015 sezonunda, Beşiktaş’ı Avrupa Ligi son 16 turunda elemeyi başarmıştı.

Bilic yönetimindeki Beşiktaş, o sezon son 32 turunda penaltılarla Liverpool'u elemiş, son 16 turunda ise Club Brugge'le eşleşmişti. Siyah-beyazlı ekip deplasmanda 2-1 yendiği Beşiktaş'i İstanbul'da da 3-1'lik skorla yenerek turnuvanın dışına itmişti.

Club Brugge 2002-2003 sezonunda ise Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Galatasaray'ın rakibi oldu. Belçika ekibi, grupta sarı-kırmızılı takımla yaptığı iki karşılaşmada mağlubiyet almadı. İstanbul'da Galatasarya ile 0-0 berabere kalan Club Brugge, sahasındaki mücadeleyi de 3-1 kazandı.

Belçika ekibi Club Brugge, Türk takımları ile 5 kez karşılaşırken (Beşiktaş 3, Galatasaray 2) 3 galibiyet, 1 Beraberlik ve 1 Mağlubiyet aldı. (Beşiktaş 3-1, 2-1, 1-2, Galatasaray 3-1, 0-0)



ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SIFIR ÇEKTİLER

Mavi-siyahlı takım, şampiyon unvanıyla başladığı geçen sezonu Anderlecht'in ardından 2. sırada tamamladı. Club Brugge, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde de büyük bir hüsran yaşadı. Belçika ekibi; Kopenhag, Porto ve Leicester City’nin bulunduğu grupta sadece 2 gol atabildi ve hiç puan alamadı.

Sezonun bitimiyle birlikte deneyimli teknik adam Michel Preudhomme ile yollarını ayıran Club Brugge, takımı 39 yaşındaki Ivan Leko’ya emanet etti. Yeni sezon öncesi Club Brugge'ün en pahalı transferi, savunmaya dönük orta saha oyuncusu Marvelous Nakamba oldu.

BAŞAKŞEHİRLİ PERBET BRUGGE'DE

Vitesse forması giyen Nakamba, 3 milyon Euro karşılığında transfer edildi. Başakşehirli eski futbolcu Jeremy Perbet de yeni sezonda Club Brugge’ün başarısı için mücadele edecek.

Belçika ekibinin gol yollarındaki en etkili ismi ise Fossen. Fossen geçen sezon 18 kez fileleri havalandırmıştı.