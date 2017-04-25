Başakşehirli futbolculara verilen cezalar açıklandı PFDK, Volkan Babacan'a 1, Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan'a 5'er maç ceza verdi. Emre'ye ise 50 bin TL para cezası verildi. 25.04.2017 - 16:22