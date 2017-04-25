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Başakşehirli futbolculara verilen cezalar açıklandı

PFDK, Volkan Babacan'a 1, Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan'a 5'er maç ceza verdi. Emre'ye ise 50 bin TL para cezası verildi.

Başakşehirli futbolculara verilen cezalar açıklandı
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PFDK, Çaykur Rizespor ile oynanan maçtan sonra gazetecilerle kavga eden Başakşehirli Volkan Babacan, Yalçın Ayhan, Ufuk Ceylan ve Emre Belözoğlu'nun cezalarını açıkladı.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;

"MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Sporcusu EMRE BELÖZOĞLU'nun, 22.04.2017 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 50.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Anılan müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Sporcusu VOLKAN BABACAN'ın, basın mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Anılan müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Sporcusu UFUK CEYLAN'ın, basın mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Anılan müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Sporcusu YALÇIN AYHAN'ın, basın mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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