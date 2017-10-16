Bayern Münih zirve yarışına ortak oldu

Bundesliga lideri Borussia Dortmund'un, Nuri Şahin ve Ömer Toprak'ın ilk 11'de başladığı maçta RB Leipzig'e sahasında 3-2 mağlup olarak bu sezonki ilk yenilgisini yaşamasıyla zirve takipçilerinin iştahı kabardı.

BAYERN MÜNİH 5 ATTI

Yeni teknik direktörü Jupp Heynckes ile ilk maçına çıkan Bayern Münih, Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği Freiburg'u evinde 5-0'lık skorla geçti.

ZİRVEYE YENİDEN ORTAK OLDU

UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir'in rakiplerinden Hoffenheim'ın sahasında Augsburg ile 2-2 berabere kaldığı haftada, Borussia Mönchengladbach ise Werder Bremen deplasmanından 2-0 galip ayrıldı.

Bundesliga'nın 8. haftasının ardından 19 puanı bulunan Borussia Dortmund, liderliğini korudu. Dortmund'un arkasından 17 puanla Bayern Münih, 16 puanla Leipzig, 15 puanla Hoffenheim ve 14 puanla Borussia Mönchengladbach sıralandı.