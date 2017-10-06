Bayern Münih'te yeniden Heynckes dönemi

Alman devi Bayern Münih, kötü gidişin ardından Ancelotti'yle yollarını ayırmıştı. İtalyan hocanın yerine ise Bayern'den emekli olan Jupp Heynckes'in geldiği duyuruldu.

EFSANE SEZONDAN SONRA BIRAKMIŞTI

Son olarak 2011-2013 yılları arasında Bayern'i çalıştıran ve özellikle son sezonunda Alman ekibine müthiş başarılar kazandıran Heynckes, emekli olmuştu.

Heynckes Bayern'e Almanya Kupası, Almanya Ligi Bundesliga'da şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi şampiynluğu kazandırdığı sezon emekliliğini açıklamış ve o tarihten itibaren teknik direktörlük yapmamıştı. Alman hoca emeklilikten zor durumda olan Bayern Münih için geri döndü.

PAZARTESİ GÖREVE BAŞLIYOR

Pazartesi günü işbaşı yapacak olan Heynckes'in sözleşmesi 30 Haziran 2018'e kadar. Konuyla ilgili Bayern CEO'su Karl-Heinz Rummenigge; "Heynckes ve Bayern arasında büyük bir güven ilişkisi var. Bunu Uli Höness, Hasan Salihamidzic ve benim yaptığım görüşmelerde bir kez daha gördük. Yeniden Bayern Münih'te teknik direktör olmayı kabul eden Jupp'a teşekkür ediyoruz. Şu anda Bayern için ideal isim olduğundan eminiz" diye konuştu.

"BAYERN MÜNİH BENİM İÇİN BAŞKA"

72 yaşındaki Jupp Heynckes ise; "Dünya üzerinde hiçbir kulübe geri dönmedim. Ama Bayern Münih başka... Burası kalbimdeki yer. Ekibimi ve her şeyi takımın taraftarlara yeniden başarılı futbol sunacağı şekilde ayarlayacağım. Bu görev beni çok mutlu ediyor" açıklamasını yaptı.