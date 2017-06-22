Bedavaya alınacak 11 dünya yıldızı

Avrupa futbolunda geçen sezonki kulüpleriyle sözleşme süresi sona eren dünyaca ünlü birçok yıldız, gelecek sezon için teklif bekliyor.
Kariyerlerinde düşüşe geçmeleri, ileri yaşları ve yüksek kazançları gibi gerekçelerle kulüplerinin geçen sezon sonunda kendileriyle yeni sözleşme imzalamaya yanaşmadığı söz konusu yıldızlar, boşta olması nedeniyle birçok önemli takımın iştahını kabartıyor.
11 DÜNYA YILDIZI
Bonservisi elinde olması sebebiyle bu sezon birçok kulübün transfer listesinde yer alan yıldız oyunculardan rahatlıkla ilk 11 kurulabiliyor.
İşte o isimler:
Casillas
Sagna
Pepe
Terry
Clichy
Navas
Tiago Mendes
Lucas Leiva
Maxim Choupo-Moting
Jesus Navas
Ibrahimovic
Balotelli