Bedavaya alınacak 11 dünya yıldızı

Avrupa futbolunda geçen sezonki kulüpleriyle sözleşme süresi sona eren dünyaca ünlü birçok yıldız, gelecek sezon için teklif bekliyor.

Kariyerlerinde düşüşe geçmeleri, ileri yaşları ve yüksek kazançları gibi gerekçelerle kulüplerinin geçen sezon sonunda kendileriyle yeni sözleşme imzalamaya yanaşmadığı söz konusu yıldızlar, boşta olması nedeniyle birçok önemli takımın iştahını kabartıyor.

11 DÜNYA YILDIZI

Bonservisi elinde olması sebebiyle bu sezon birçok kulübün transfer listesinde yer alan yıldız oyunculardan rahatlıkla ilk 11 kurulabiliyor.

İşte o isimler:

Casillas

Sagna

Pepe

Terry

Clichy

Navas

Tiago Mendes

Lucas Leiva

Maxim Choupo-Moting

Jesus Navas

Ibrahimovic

Balotelli