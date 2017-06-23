Belhanda Galatasaray'da

Galatasaray, Faslı oyuncu Younes Belhanda ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

4 YILLIK İMZA

NTVSpor'un haberine göre; Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Younes Belhanda transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Sevilla ve Valencia'nın da ısrarla istediği Belhanda ile 4 yıllık sözleşmeye imza attı.

Faslı oyuncuyu ikna eden Galatasaray yönetimi, Dinamo Kiev'e 8 milyon euro bonservis, oyuncuya ise yıllık 3 milyon euro ödenecek. Belhanda'nın pazartesi günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.