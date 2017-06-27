Belhanda, Gomis ve Valbuena'nın en şık golleri - İZLE

Geçtiğimiz sezonu 3. ve 4. sırada bitirerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe ile Galatasaray, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

F.BAHÇE'YE DE GOL ATMIŞTI

Sarı-lacivertlilerde yapılan transfer arasında en dikkat çeken isim Fransız yıldız Valbuena.

Lyon'dan transfer edilen tecrübeli futbolcuyu daha önce izlemeyenler için attığı en şık golleri derledik.

Yıldız futbolcu Marsilya forması giyerken Kadıköy'de F.Bahçe filelerini de havalandırmıştı.

İşte o goller:

Valbuena'nın en şık golleri - İZLE

CİMBOM'UN ASLAN LAKAPLI GOLCÜSÜ GOMİS

Galatasaray'da ise anlaşmaya varılan Aslan lakaplı golcü Gomis ile Faslı yıldız Belhanda'nın kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

İşte her iki futbolcuyu en iyi anlatan tanıtım videoları:

Gomis'in en güzel golleri - İZLE

Belhanda'nın şık hareketleri ve golleri - İZLE