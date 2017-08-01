Ben Arfa Türkiye'ye gelmiyor

Fenerbahçe'nin transferini yoğun çaba sarf ettiği Hatem Ben Arfa kariyerini Türkiye'de sürdürmek istemiyor.

PARİSTE KALMAK İSTİYOR

Fransa'nın saygın gazetesi Le Parisien'in haberine göre 30 yaşındaki futbolcu Türk kulüpleriyle bugüne kadar ciddi bir görüşme gerçekleştirmedi ve Paris Saint Germain ile kalan bir yıllık sözleşmesini tamamlama arzusunda.

Fransa Ligi'nde transfer döneminin kapanmasına 30 gün kala kulüpte yaşanacak son gelişmeleri bekleme kararı alan Ben Arfa, Paris ekibinde kalmak için şansını zorlamayı düşünüyor. Paris Saint Germain'in gerçekleştirmek için seferberlik ilan ettiği Neymar transferinin de sonuçlanmasını bekleyen Fransız futbolcu, Brezilyalı yıldızın Barcelona'da kalması hâlinde önümüzdeki sezon rotasyonda yer alabileceğini tahmin ediyor.

Yönetimle yapılan son görüşmelerde sportif direktör Antero Henrique tarafından kulüpten ayrılması net bir şekilde istenen deneyimli orta sahanın Ağustos ayı sonuna kadar herhangi bir kulübe imza atmama kararı aldı.