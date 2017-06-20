Benfica'ya seçilen oğlu için 5 milyon pounda ev aldı

Pop müziğinin yıldızlarından Madonna, 11 yaşındaki David Banda'yı 2006 yılında Malavi'den evlat edindi.

PORTEKİZ'DE EV ALDI

Futbola yeteneği olan Banda, Benfica alt yapısına kabul edildi. Madonna, Portekiz ekibinde futbol oynama şansı doğan oğlu için New York'tan 3 bin 300 mil uzağa taşınma kararı aldı.

Bu amaçla da Lizbon'da 5 milyon Pound'a bir ev satın aldı. Banda'yı da şehirdeki yıllığı 30 bin Pound olan Fransız Lisesine kaydettirdi.

Adı da kendisi gibi Madonna olan annesini 5 yaşındayken göğüs kanserinden kaybeden ünlü şarkıcının anne eksikliğinin ne olduğunu bildiği ve bunun için de evlatlık oğluna bu hissi yaşatmamak için böyle bir karar aldığı yorumları yapıldı.