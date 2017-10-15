Benjamin Jeannot'tan PSG ağlarına füze - İZLE

Paris Saint-Germain, Fransa Ligi'nin 9. haftasında Dijon'a konuk oldu.

Baştan sona çekişmeli geçen mücadeleye Dijon forması giyen Benjamin Jeannot'un harika golü damgasını vurdu.

ÇOK SERT VURDU

PSG'nin son dakika golüyle 2-1 galip ayrıldığı maçta futbolseverlerin gözünün pasını silen bir gol oldu.

Karşılaşmanın 87. dakikasında uzun topla atağa çıkan Dijon'da forvet oyuncusu iki PSG'li savunmanın arasında topu takım arkadaşı Jeannot'a indirdi. Jeannot da meşin yuvarlağa bekletmeden harika bir vuruş yaparak PSG ağlarına adeta bir füze yolladı.

İşte Benjamin Jeannot'un harika golü: