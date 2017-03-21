Beşiktaş Altınordulu Erce'nin peşinde

Altınordu'nun evinde Samsunspor'a 2-0 yenildiği son maçta Beşiktaş Akademi Kaleci Antrenörü Hakan Çalışkan'ın 23 yaşındaki file bekçisini mercek altına aldığı öğrenildi.

SAMSUNSPOR MAÇINDA İZLENDİ

Samsunspor randevusunda pek çok pozisyonda başarılı kurtarışlar yaparak farkın açılmasını önleyen Erce'nin performansıyla geçer not aldığı ifade edildi. Sözleşmesi 31 Mayıs'ta bitecek olan Erce, mukavele yenilemezse sezon sonunda serbest kalacak.

Bursaspor'da futbola başlayan ve 2013-14 sezonunda Yeşil Bursa'dan transfer edilen genç eldiven, ilk yılında Altınordu'nun pilot takımı Gümüşordu ile Bölgesel Amatör Lig'de görev aldı. Bursaspor'un efsane kalecilerinden Eser Kardeşler'in oğlu olan Erce, geçen sezon ikinci kaleci konumundayken, bu sezon başında formayı kapıp 1 numara oldu.