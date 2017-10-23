Beşiktaş-Başakşehir - CANLI SKOR

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25' Mücadelede tempo oldukça yüksek. İki takım da son dakikalarda orta sahayı çabuk geçiyor.
20' Başakşehir tehlikeli geldi. Organize gelişen atakta, Caiçara'nın ortasında Adebayor'un kafa vuruşunu Fabri köşeden çıkardı.
16' Önce Beşiktaş Lens'in getirdiği topla etkili oldu. Sonrasında hızlı çıkan Başakşehir Adebayor ile gole yaklaştı.
11' Başakşehir oyunu dengeledi. Konuk ekip orta sahada pas trafiğini artırarak Beşiktaş'ın baskısını kırdı.
5' Beşiktaş maça baskılı başladı. Siyah-beyazlılar önde baskı yaparak Başakşehir'in rahat çıkmasına izin vermiyor.
1' Mücadelede ilk düdük çaldı.
Beşiktaş, beraberlikle sonuçlanan G.Saray-F.Bahçe derbisinin ardından liderle puan farkını azaltmak için sahaya çıkıyor.
Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Tolgay, Atiba, Lens, Talisca, Quaresma, Cenk
Başakşehir: Volkan, Clichy, Attamah, Epureanu, Caiçara, Mahmut, Emre, Visca, Mossoro, Elia, Adebayor