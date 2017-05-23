Beşiktaş Dudu ile anlaşmaya vardı

Transfer görüşmelerini yürütmek üzere yönetici Metin Albayrak’ın geçtiğimiz hafta Brezilya’ya gittiği ortaya çıkarken önemli adımlar atıldığı öğrenildi.

DUDU İLE ANLAŞILDI

Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre; Her iki kanat ve forvet bölgesinde oynayabilen Dudu ile her konuda anlaşma sağlandığı, Palmeiras Kulübü ile de pazarlık halinde olunduğu öğrenildi.

Brezilyalı kulübün kapıyı 10 milyon dolardan açtığı Siyah-Beyazlı kurmayların da bu rakamı aşağı çekmek için uğraştığı kaydedilirken Beşiktaş’ta oynamayı çok istediğini söyleyen Dudu da kulübünden kolaylık yapmalarını talep etti.

Dudu, bu sezon Palmeiras formasıyla çıktığı 20 maçta toplam 5 gole imza attı.

Dudu'nun en şık hareketleri - İZLE

STOPERE İKİ ADAY: MANGALA VE VİDA

Dudu transferinde gelişmeler bu şekilde devam ederken, defans bölgesine de takviye yapmak isteyen Kartal’ın hedefinde iki futbolcu var.

Daha önce ismi defalarca Siyah-Beyazlı takımla anılan Dinamo Kiev’in Hırvat stoperi, Domagoj Vida ile bonservisi M.City’de bulunan Eliaquim Mangala’yı yeniden gündeme alan Beşiktaşlı yöneticiler, Mangala’yı kiralamayı düşünüyor.

Yüksek maliyeti nedeniyle devre arasında transferinden vazgeçilen Vida için yeni bir görüşme yapacak olan Siyah-Beyazlılar, 2018 yılında sözleşmesi sona erecek olan oyuncu ve kulübünü ikna etmeye çalışacak.