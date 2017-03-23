Beşiktaş Emre Mor'u kiralıyor

Son yıllarda kiralama formülüyle Talisca, Aboubakar, Mario Gomez, Gökhan Töre ve Sosa gibi oyunculara siyah beyazlı formayı giydiren Beşiktaş yönetimi şimdi de gözünü Emre Mor'a dikti.

Nordsjaelland kulübünde keşfedilen ve A Milli Takım'a alınınca Avrupa'nın gözdesi haline gelen Emre, o dönemde de Beşiktaş'ın gündemine gelmiş ancak 10 milyon Euro'ya yakın bir bedelle Borussia Dortmund'a gitmişti.

Kara Kartal'ın sezon sonu en önemli hedeflerinden birinin 19 yaşındaki futbolcu olacağı öğrenildi.

KENDİNİ GELİŞTİRMESİ İÇİN KİRALANACAK

AMK Spor'un haberine göre; Bu sezon geniş kadrosuyla dikkat çeken Alman devinde sadece 17 maçta ve çoğunlukla kulübeden gelerek şans bulabilen Emre Mor'un bir yıllık kiralanması planlanıyor.

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DEVLER LİGİ ŞARTI

Dortmund ile yapılacak anlaşmaya, Emre'nin Şampiyonlar Ligi'nde düzenli oynatılması maddesi eklenmesi de gündemde. Böylece genç yıldıza tecrübe kazandırılması sağlanacak.

Yetenekli kanat oyuncusunu kaptırmak istemeyen Beşiktaş, sezon tamamlanmadan Dortmund'la temaslara başlama kararı da aldı.

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