Beşiktaş, Fenerbahçe ve Osmanlı'nın maçları hangi kanalda

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1 Galatasaray-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu TFF, Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinin tarihini açıkladı.

2 Florya'ya gelen Tudor: Sabri hala oynuyor mu Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Tudor'un Sabri Sarıoğlu hakkında "O hala oynuyor mu?" demesi yöneticileri güldürdü.

3 Toplamda bonservisine en çok para ödenen futbolcular Transferde bonservisine toplamda en çok para ödenen futbolcular belirlendi.

4 Mustafa Denizli Eskişehirspor ile anlaştı Son olarak Galatasaray'ı çalıştıran tecrübeli teknik direktör Mustafa Denizli, Eskişehirspor'un başına geçti.

5 Advocaat Van Persie'yi kadroya almadı Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat, Van Persie'yi UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Krasnodar maçının kadrosuna almadı.

6 Advocaat yeni transferin biletini kesti Advocaat, devre arasında kiralık olarak alınan Karavaev'in Fenerbahçe için yetersiz olduğunu yönetime iletti.

7 Oğuzhan'ın Babel isyanı Babel'in 2 milyon 100 bin Euro almasından rahatsız olan Oğuzhan Özyakup, menajeri aracılığıyla yönetime mesaj yolladı.

8 Spor yazarları Igor Tudor'u değerlendirdi Riekerink'in gönderilmesiyle Galatasaray'ın yeni teknik direktörü olan Igor Tudor'un geleceğinin spor yazarları değerlendirdi.

9 Tudor'un alacağı maaş ortaya çıktı Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Igor Tudor, sarı-kırmızılı kulüpten 1.5 yıl için 1 milyon 400 bin Euro garanti para alacak.