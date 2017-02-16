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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Osmanlı'nın maçları hangi kanalda

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32'ye kalan temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Osmanlıspor bugün ilk maçlarına çıkacak.

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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Osmanlı'nın maçları hangi kanalda

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'ya konuk olacak Beşiktaş, avantajlı skor için sahaya çıkacak.

HANGİ KANALDA?

Türkiye saatiyle 23:05'te başlayacak olan mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonundan Martin Atkinson yönetecek.

Beerşeba kentindeki mücadelede Atkinson'ın yardımcılıklarını Stephen Child ve Stuart Burt yapacak. Mücadele Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Marcelo, Mitrovic, Tosic, Atiba, Tolgay, Talisca, Babel, Quaresma, Cenk

F.BAHÇE'NİN MAÇI ŞİFRESİZ

Avrupa Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise Rus ekibi Krasnodar ile deplasmanda karşılaşacak.

Saat 19:00'da başlayacak olan mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

KANARYA'NIN MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Kjaer, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet, Josef, Alper, Lens, Sow, Emenike

Üçüncü temsilcimiz Osmanlıspor ile Yunanistan'ın güçlü ekibi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

OSMANLISPOR'UN MAÇI DA TİVİBU'DA

Pire'deki Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.

Mücadele Tivibuspor 2'den naklen yayınlanacak.

OSMANLI'NIN MUHTEMEL 11'İ

Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan, Prochazka, Muhammed, Musa, Mehmet, Umar, Ndiaye, Regattin, Bifouma

 


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