Beşiktaş grupta liderliğini sürdürdü

Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazan Beşiktaş, oynadığı 3 maçta 9 puana ulaşarak gruptan çıkma yolunda dev bir adım attı.

9 PUANLA ZİRVEDEYİZ

Siyah-beyazlı ekip, Porto ve Leipzig'in ardından Fransız ekibi Monaco'yu da yenerek, ikinci tur yolunda önemli bir avantaj yakaladı.

Grubun ilk maçında deplasmanda Porto'yu yenen, ardından İstanbul'da Alman ekibi Leipzig'i deviren Beşiktaş, Monaco karşısında da sahadan 3 puanla ayrılmayı bildi. 3 maçını da kazanan temsilcimiz, en yakın rakibi Leipzig'in 5 puan önünde lider durumda.

Grubun bu akşam oynanan diğer maçında evinde Porto'yu 3-2 yenen Leipzig, 4 puanla ikinci sıraya yükseldi. Tek galibiyetini Monaco karşısında alan Portekiz temsilcisi Porto ise 3 puanla üçüncü sırada.

Porto ve Beşiktaş'a yenilen Monaco, gruptaki tek puanını Leipzig'den aldı ve 1 puanla son sırda yer alıyor.