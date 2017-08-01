Ensonhaber.com'a dön

Beşiktaş Lens için Sunderland'i ikna etti

Beşiktaş, Lens'ten sonra kulübü Sunderland'le de anlaştı.

Beşiktaş Lens için Sunderland'i ikna etti
Yorum Yap

Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Lens, yeni sezonda Beşiktaş forması giymeye hazırlanıyor.

LENS'TEN SONRA SUNDERLAND DE TAMAM

Pepe'yi transfer ederek kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, Lens'te de mutlu sona yakın. Siyah-beyazlı ekibin Lens transferini açıklaması an meselesi.

Milliyet Gazetesi'nden Senad Ok da transferle ilgili detayları paylaştı. Ok Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda; "Lens ve Beşiktaş zaten anlaşmıştı. Sunderland ile Beşiktaş arasında anlaşma yaķın. Fazla detay almak zor şu aşamada. Görüşmeler devam ettiği için. O yüzden oran sordum Lens'in Beşiktaş'a transferi için. %90 cevabı geldi. Bonservis içinse gündüz aldığım bilgi 4 Milyon'du. Bunu da sordum. Rakamın biraz daha yukarıda olduğu söylendi." dedi

HOLLANDA BASINI DA DUYURDU

Öte yandan Hollanda basınından Football-Oranje Twitter hesabından; "Lens Sunderland'den Beşiktaş'a katılacak. Lens geçen yıl Beşiktaş'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'de kiralık olarak oynamıştı." açıklamasını yaptı.


BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM