Beşiktaş Lucescu'dan sonra ilk kez üst üste kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yenerek üçüncü sıradaki rakibiyle arasındaki puan farkını 10'a çıkaran Beşiktaş şampiyonluk yolunda önemli bir virajı döndü.

Şenol Güneş yönetiminde Türk Telekom Arena'daki ikinci maçından da galip ayrılan Siyah Beyazlılar, 13 yıl sonra Galatasaray deplasmanında üst üste iki sezon maç kazanmayı başardı.

LUCESCU'DAN SONRA İLK KEZ

Mircea Lucescu yönetiminde 2002/2003 sezonunda Ali Sami Yen'den 1-0'lık galibiyetle ayrılan Beşiktaş, 2003/2004 sezonunda da Atatürk Olimpiyat Stadyumu Stadı'nda da 2-1'lik skorla üç puanı çıkarmıştı.



Geçtiğimiz sezon Mario Gomez'in golüyle Türk Telekom Arena'dan 1-0'lık zaferle dönen Kara Kartal, bu sezon da Talisca'nın golüyle 1-0 galip geldi ve şampiyonluk yolunda önemli bir eşiği atlattı.