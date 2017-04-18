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Beşiktaş-Lyon maçının hakemi belli oldu

Perşembe günü Arena'da oynanacak olan Beşiktaş-Lyon karşılaşmasını Milorad Mazic yönetecek.

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Beşiktaş-Lyon maçının hakemi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş’ın, Fransa’nın Lyon takımı ile 20 Nisan Perşembe günü oynayacağı çeyrek final rövanş maçını yönetecek hakem açıklandı.

SIRP HAKEM YÖNETECEK

Arena’da 22.05’te başlayacak karşılaşmayı Sırbistan Futbol Federasyonu’ndan Milorad Mazic yönetecek.

 Mazic'in yardımcılıklarını Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic yapacak.

Nemanja Petrovic’in dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri ise Nenad Djokic ve Danilo Grujic olacak.

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