Beşiktaş-Monaco maçı hangi kanalda

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda ülkemizi temsil eden Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fransız ekibi Monaco'yla karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda ülkemizi temsil eden Beşiktaş, adeta tarih yazıyor. Porto deplasmanında galip gelerek Devler Ligine üç puanla başlayan siyah-beyazlılar, ardından Leipzig'i kendi sahasında mağlup etti.

Üçüncü maçında Fransa'da Monaco'yu mağlup eden Şenol Güneş'in öğrencileri, gruptan çıkma yolunda büyük bir adım attı. Beşiktaş, Monaco'yu mağlup etmesiyle birlikte Şampiyonlar Ligi gruplarında üçte üç yapan ilk Türk takımı oldu.

MAÇ HANGİ KANALDA

1 Kasım Çarşamba günü günü saat 20.00'de başlayacak mücadele Tivibuspor'dan canlı olarak ekranlara gelecek.