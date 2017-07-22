Beşiktaş Negredo'nun kulübü Valencia ile anlaştı

Vincent Aboubakar transferi için imkanlarını zorlayan Beşiktaş, görüşmelerin tıkanmasıyla birlikte başka bir yıldıza yöneldi ve transfer bitme aşamasına geldi.

TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, Valencia'nın forveti Alvaro Negredo'nun transferi için önemli aşama kaydetti.

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ANLAŞMA SAĞLANDI

Siyah-beyazlı kulüp, İspanyol forvetin kiralanması konusunda Valencia ile anlaşma sağladı.

Beşiktaşlı yöneticiler, Negredo'nun 1 yıllığına kiralanması konusunda Valencia yöneticileri ile mutabakata vardı.

SIRADA NEGREDO VAR

Beşiktaş'ın Negredo ile de anlaşarak transferi kısa bir süre içinde sonuçlandırması bekleniyor.

Bonservisi Valencia'da bulunan İspanyol golcü, geçtiğimiz sezon kiralık olarak, Premier Lig ekiplerinden Middlesbrough'da forma giymişti.

Deneyimli santrfor, daha önce Manchester City, Sevilla, Almeria ve Real Madrid'in alt yaş takımlarında da forma giymişti