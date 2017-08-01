Beşiktaş Negredo'yu kiralıyor

Transfer çalışmalarında artık son düzlüğe giren Beşiktaş, bugün bir hamle daha yaptı ve Alvaro Negredo'nun transferi için bir kez daha pazarlık masasına oturdu.

VALENCİA YETKİLİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Beşiktaş tarafından transfer için yetkilendirilen menajer Ahmet Bulut, bugün öğlen saatlerinde Valencia başkanı, CEO'su, sportif direktörü ve Negredo'nun menajeriyle İspanya'da bir araya geldi.

Beşiktaş Negredo'yu kiralamak için masaya oturdu - İZLE

1 YILLIĞINA KİRALANACAK

Taraftar, Negredo'nun 1 yıllığına kiralanması konusunda büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

Son pürüzlerin de ortadan kaldırılması ile Beşiktaş yönetiminin Negredo transferini açıklaması bekleniyor.