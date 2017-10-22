Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup'a zam

Sezon sonunda Beşikaş ile olan kontratı sona erecek olan ancak Siyah-Beyazlı yönetim ile tekrar anlaşma sağlayan Oğuzhan Özyakup’un yeni sözleşmesinin detayları ortaya çıktı.

4+1 YILLIK ANLAŞMA TAMAM

HaberTürk'ün haberine göre; 2014-2015 sezonunda Beşiktaş'a 4 senelik imza atan ve 1 milyon 500 bin euro kazanan Oğuzhan'ın yeni sözleşmeye göre 2,4 milyon euro kazanacağı öğrenildi.

Özellikle başkan Fikret Orman’ın takımda tutmak istediği ve iyi paralara satmayı planladığı yıldız oyuncu ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. Siyah-Beyazlılar önümüzdeki günlerde yeni sözleşme imzalandığını duyuracak.

Hayalinin Avrupa olduğu bilinen ancak Beşiktaş’a para kazandırmadan gitmek istemeyen Oğuzhan’ın bu nedenle yeni sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Başta İspanyol ve İngiliz ekipleri olmak üzere Oğuzhan'ın birçok Avrupa kulübü tarafından takip edildiği biliniyor.