Beşiktaş - Olympiakos - CANLI SKOR

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46' Mücadelede ikinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Beşiktaş 2-1 Olympiakos

43' Kırmızı karttan sonra oyunu kendi sahamızda kabulleniyoruz.

39' KIRMIZI KART! Aboubakar kırmızı kart gördü.

Aboubakar topsuz alanda rakibine kafa attığı için kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

36' Yunan temsilcisi Olympiakos, bu dakikalarda orta sahada pas trafiğini artırdı ve pozisyon bulmaya çalışıyor.

31' GOL... Beşiktaş 2-1 Olympiakos (Elyounoussi)

Tarik Elyounoussi'nin volesi Adriano'ya çarptı. Bir anda hızlanan top Fabri'nin hemen yanından ağlarla buluştu.



21' GOL... Beşiktaş 2-0 Olympiakos (Babel)

Sol tarafta topla buluşan Babel, topu önce sağ ayağına çekti ardından şutunu çıkardı. Babel'in şutu, kaleci Leali'nin kollarının altından ağlar ile buluştu ve Beşiktaş 2-0 öne geçti.



16' Golden sonra da Yunan takımı karşısındaki baskımız devam ediyor.

10' GOL... Beşiktaş 1-0 Olympiakos (Aboubakar)

Talisca'nın sol ayağıyla açtığı ortaya Aboubakar çok iyi yükseldi ve kafa vuruşuyla Leali'yi mağlup etti. Aboubakar, bu sezon Avrupa'daki 6. golüne ulaştı



7' Beşiktaş tehlikeli yerden frikik kullandı. Quaresma'nın vurduğu şutu kaleci 90'dan çeldi.

5' Karşılaşmada ilk 5 dakika geriden kalırken iki takım da birbirini tartıyor.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı. Temsilcimiz Beşiktaş'a başarılar dileriz.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u konuk ediyor.

GOL YEMEZSEK ELİYORUZ

Deplasmandaki ilk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı temsilcimiz, yakaladığı avantajı kullanarak adını çeyrek finale yazdırmaya çalışacak.

Siyah-beyazlılar, gol yemediği ve herhangi bir skorla galip geldiği takdirde bir üst tura yükselmeyi başaracak.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Fabri, Mitrovic, Tosic, Adriano, Gökhan Gönül, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Aboubakar

Olympiakos: Leali, Figueiras, Retsos, da Costa, Cissokho, Cambiasso, Romao, Fortounis, Manthatis, Elyounoussi, Ansarifard