Beşiktaş Pepe ile görüşüyor

Beşiktaş'ın gündemine Portekizli oyuncu Pepe girdi.

10 yıldır formasını giydiği Real Madrid ile sözleşmesi sona eren ve yenilenmeyeceği açıklandıktan sonra boşa çıkan dünyaca ünlü stoper için harekete geçen Siyah Beyazlılar, Pepe'yi kadrosuna katmak istiyor.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Stoper mevkii için Vida'yla prensipte anlaşan Siyah Beyazlılar, Pepe'nin transferi için oyuncunun menajeri Ahmet Bulut'u devreye soktu. Konuyla ilgili açıklama yapan Bulut ise Pepe için Lisbon'da görüşmelerin sürdüğünü ve Beşiktaş'ın transfere yakın olduğunu belirtti.

Bonservisi elinde olan 34 yaşındaki Pepe'nin yıllık maliyeti ise transferin önündeki en büyük engel.

İki yıllık sözleşme isteyen Portekizli oyuncu, yıllık 5 milyon euroya yakın bir para istiyor. Pepe ile masaya oturan Beşiktaşlı yöneticiler, bu parayı aşağı çekmeye çalışıyor.